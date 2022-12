Ternana, Bandecchi sbotta: “non meritate un cazzo, merde inutili, la bottiglia di oggi ve la rimetterò in culo”

27 Dicembre 2022 14:15

Stefano Bandecchi senza freni. Il Presidente della Ternana è un fiume in piena e si è sfogato con parole pesanti contro alcuni tifosi neroverdi che hanno contestato la squadra al termine della debacle di ieri a Frosinone, lanciando oggetti. La protesta non è andata giù al patron della compagine umbra, che ha risposto così: “voi non vi meritate un cazzo – si legge in un messaggio di cui ha rispostato lo screen sul suo profilo Instagram – siete solo esaltati nei momenti positivi e delle merde inutili in quelli negativi, collegate il cervello che solo così sarete utili sennò smettete di rompermi i coglioni perché la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel culo. Io non sopporto i dementi. Può anche pubblicare il mio pensiero perché io non ho bisogno di essere in mille”.