Teatro Gentile di Cittanova, il 29 dicembre “Taranta D’Amore” con Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo

19 Dicembre 2022 18:52

Dopo il grande successo per la prima della XIX Stagione teatrale di Cittanova organizzata dall’Associazione Kalomena, adesso l’attesa è per il prossimo 29 dicembre, quando al Teatro Gentile la Rassegna ospiterà una serata con una grande festa spettacolo dal titolo “Taranta d’Amore”, dedicata ai balli della tradizione popolare italiana: pizziche, tammurriate e tarantelle, con lo straordinario fisarmonicista Ambrogio Sparagna, accompagnato dai musicisti dell’Orchestra Popolare Italiana, assieme ad un ospite speciale come Peppe Servillo e al gruppo Tarantella d’Aspromonte.

Taranta d’Amore è una grande festa spettacolo dedicata ai balli della tradizione popolare italiana: gighe, saltarelli, ballarelle, pizziche, tammurriate e soprattutto tarantelle. Al centro della scena Ambrogio Sparagna, sostenuto dalla straordinaria energia e bravura dei musicisti dell’Orchestra, dà vita ad una grande festa spettacolo che riesce ad animare il teatro, la fa saltare al ritmo vorticoso dei nostri balli popolari, tra organetti, chitarre, ciaramelle e tamburelli. Nel corso dello spettacolo il pubblico diventa ‘protagonista della festa’ e si lascia piano piano travolgere dalla forza della musica abbandonandosi agli inviti del Maestro a ballare, battere le mani, sorridere e fischiare una melodia, cantare un ritornello.

Così stregati dall’energia del ritmo ed affascinati dalla varietà ed originalità dei suoni degli strumenti popolari e dalla forza delle voci che cantano tanti dialetti diversi, tutti si ritrovano a rivivere suggestioni ed emozioni straordinarie tipiche delle antiche feste contadine italiane.

L’Orchestra Popolare Italiana, diretta da Ambrogio Sparagna, è un ensemble di voci, organetti, percussioni e altri strumenti tradizionali che propone un variegato repertorio che abbraccia diverse regioni d’Italia attraverso progetti originali che prevedono spesso la partecipazione di ospiti speciali.

In questo caso, assieme a loro saliranno sul palco del Teatro Gentile Peppe Servillo, leader degli Avion Travel, con la sua inconfondibile e indimenticabile voce e il gruppo di Tarantella d’Aspromonte, mettendo in scena un suggestivo spettacolo di contaminazioni musicali. I biglietti possono essere acquistati presso il teatro Gentile di Cittanova nei giorni di mercoledì e sabato pomeriggio, oppure telefonando ai numeri 347.7191399 / 320.6184249.