Kane tradisce, Giroud no! Sulla strada della Francia c’è il Marocco: il tabellone delle semifinali

10 Dicembre 2022 22:09

Polemiche, eliminazioni a sorpresa, gioie e delusioni. Si chiude il programma dei quarti di finale dei Mondiali del Qatar con dei verdetti davvero sorprendenti. Nella giornata odierna il primo arriva nel pomeriggio con il Marocco che non smette di stupire ed elimina per 1-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, uscito in lacrime nell’ultimo Mondiale della sua carriera.

Nel turno successivo, per i “Leoni dell’Atlante” si prefigura l’ennesima possibilità di fare l’impresa, rovinando la festa a una big. In semifinale ci sarà la Francia che nel big match serale ha superato per 1-2 l’Inghilterra. Al gol di Tchouameni ha risposto Kane su rigore, prima che Giroud siglasse il nuovo vantaggio dei transalpini. Sui piedi di Kane, ancora dagli 11 metri, la possibilità di pareggiare i conti e mandare la gara ai supplementari, ma al secondo tentativo il pallone vola in orbita insieme alle speranza inglesi.

Dall’altra parte del tabellone l’Argentina di Messi batte l’Olanda ai calci di rigore in una gara ricca di polemiche e qualche episodio antisportivo. L’Albiceleste affronterà la Croazia che ha superato, sempre dal dischetto, il Brasile.

Il tabellone dei quarti di finale

Olanda-Argentina 2-2 (5-6 dopo calci di rigore)

Croazia-Brasile 1-1 (5-3 dopo calci di rigore)

Inghilterra-Francia 1-2

Marocco-Portogallo 1-0

Il tabellone delle semifinali

Croazia-Argentina

Francia-Marocco