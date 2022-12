La storia del piccolo Miron: in fuga dalla guerra in Ucraina, salvato dagli ospedali di Locri e Messina

19 Dicembre 2022 17:13

Il professore Francesco Stagno D’Alcontres e il Policlinico universitario di Messina protagonisti di un gesto di grande solidarietà per ridare il sorriso ad un bimbo ucraino. Il bambino è nato in Italia perché la mamma, scappata dagli orrori della guerra in Ucraina, ha dato alla luce il figlio presso l’ospedale di Locri (R.C.) nel mese di agosto 2022.

Miron, nome scelto dalla madre, che in Ucraino significa PACE, sin dalla nascita ha presentato diversi problemi di salute, tra i quali una forma di labiopalatoschisi (labbro leporino), una malformazione del labbro superiore che purtroppo deturpava il viso del piccolo, tanto da dover ricorrere alla chirurgia plastica.

Sin dall’arrivo in Italia, la famiglia di profughi è stata supportata ed aiutata dai volontari dell’Associazione di Volontariato “Auser Solidarietà” Reggio Calabria e dalla CGIL – Reggio Calabria Locri, che hanno fornito loro ogni tipo di aiuto necessario per garantire una vita dignitosa e favorire l’integrazione nel nuovo contesto sociale nel quale hanno trovato protezione. Il Professore Stagno D’Alcontres, con grande umanità e professionalità, si è reso subito disponibile per operare il piccolo Miron presso il Policlinico Universitario di Messina. Un grande Ospedale, con medici dalle immense capacità e che esaltano i valori etici e umani per i quali sono chiamati all’esercizio della loro professione.

Il reparto di Chirurgia Plastica, la Chirurgia pediatrica e i Servizi Sociali del presidio ospedaliero, con grande umanità, hanno ‘adottato’ il piccolo Miron e sono riusciti ad entrare in empatia con la giovane madre, vittima della Guerra in Ucraina. Nonostante le difficoltà legate alla non conoscenza della lingua italiana, la donna si è sentita rassicurata e tranquilla nel poter affrontare un percorso emotivamente difficile per lei e per suo figlio. Il 15 dicembre 2022, il piccolo Miron è stato operato con successo dal Prof. Francesco Stagno D’Alcontres e assistito durante il periodo post operatorio dal reparto di Chirurgia pediatrica. Questa storia ci insegna che nel Mondo, nonostante le sue brutture, ci sono persone capaci di donare speranza attraverso il loro agire quotidiano e che le piccole azioni possono cambiare la vita di molti.