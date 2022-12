Stadi “San Filippo” e “Celeste” di Messina, è caos: interrogazione urgente di due Consiglieri

5 Dicembre 2022 11:13

I Consiglieri Comunali Dario Carbone di “Fratelli d’Italia” e Giandomenico La Fauci di “Ora Sicilia” hanno interrogato il Sindaco di Messina e l’Assessore allo Sport Massimo Finocchiaro a rispondere, per iscritto e nei termini di legge, precisando e chiarendo a quale ditta o società sia affidata – e con che tipologia di contratto – la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso degli stadi “Franco Scoglio – San Filippo” e “Giovanni Celeste”, invitando l’Amministrazione a porre rimedio alla disastrosa gestione in corso. “Abbiamo potuto assistere con i nostri occhi nel corso delle ultime partite casalinghe dell’ACR Messina al continuo peggioramento – usando un eufemismo – del manto erboso dello stadio “Franco Scoglio – San Filippo” ed addirittura nel corso dell’ultimo match le condizioni del terreno di gioco apparivano totalmente incompatibili con quelle richieste per lo svolgimento di un campionato professionistico, a maggior ragione se la compagine che viene ospitata rappresenta la tredicesima città d’Italia” hanno dichiarato Carbone e La Fauci.

“A prescindere dai pessimi risultati sportivi che non rilevano in questa sede, ad essere lesa è certamente l’immagine della città di Messina tutta ed è opportuno comprendere le responsabilità della suddetta gestione visto che abbiamo anche appreso che la Lega Pro avrebbe inviato una diffida alla società “ACR Messina” invitandola a regolarizzare lo stato del terreno di gioco pena lo svolgimento in campo neutro delle prossime partite casalinghe. Analoga situazione si verifica nello storico impianto “Giovanni Celeste” utilizzato per gli allenamenti” concludono i Consiglieri Comunali di “Fratelli d’Italia” e “Ora Sicilia”.