Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: due assenti in Reggina-Bari

13 Dicembre 2022 17:12

Sono 8 gli squalificati, tutti per un turno, dopo la 17ª giornata della Serie B. Salteranno il prossimo turno Maiello (Bari), Benali (Brescia), Beruatto (Pisa), Gagliolo (Reggina), Koutsoupias (Benevento), Paz Blandon (Perugia), Vignali (Como) e Zampano (Venezia). Squalifica anche per Bisoli, tecnico del Sudtirol. Il big match di sabato sera tra Reggina e Bari, seconda contro terza, si giocherà dunque senza due titolari: Gagliolo per gli amaranto, dopo il giallo a Como da diffidato; e Maiello per il Bari, dopo il rosso nel match contro il Modena. Qui il comunicato ufficiale con tutte le decisioni.