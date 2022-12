Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: un assente per Ascoli-Reggina

20 Dicembre 2022 14:06

Sono 12 i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo le gare della 18ª giornata di Serie B. Nessuna assenza per la Reggina, mentre l’Ascoli – prossimo avversario il 26 dicembre – contro gli amaranto dovrà fare a meno del difensore Falasco, che era in diffida ed è stato ammonito a Cosenza. Gli altri giocatori fermati per un turno sono Adorni (Brescia), Danzi e Perticone (Cittadella), Curado (Perugia), Dalle Mura ed Esposito (Spal), Di Tacchio (Ternana), Karacic (Brescia), Nedelceauru (Palermo), Wisniewski (Venezia) e Zaro (Sudtirol).