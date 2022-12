Spettacolo natalizio dei detenuti al carcere di Arghillà: la visita del Garante

24 Dicembre 2022 16:15

“Ieri mattina il nostro Ufficio, per il tramite del Garante Dott. Paolo Praticò e dell’Avv. M.Cristina Arfuso, ha con piacere partecipato allo spettacolo natalizio messo in scena dai detenuti del Carcere di Arghillà. Uno spaccato di “dentro” non solo reso bello dall’impegno di quanti si sono prodigati a studiare ed imparare ma autentico per le emozioni trasmesse con il linguaggio della musica e della poesia. L’unica arma di riscatto e di reinserimento non può che essere la cultura, accompagnata inevitabilmente dalle attività trattamentali di questa natura. Via di salvezza”. E’ quanto si legge in una nota del Garante Metropolitano di Reggio.

“Al termine dello spettacolo, con un sacco sulle spalle è arrivato – come ogni esibizione natalizia che si rispetti – Babbo Natale che generosamente ha portato doni ad ogni ospite della struttura. Per finire, i detenuti – con la collaborazione di volontari, educatori e di quanti egregiamente sono al servizio della comunità carceraria – hanno consegnato anche al nostro Ufficio uno splendido lavoro natalizio interamente realizzato a mano. Per chi come noi crede fortemente nella rieducazione è necessario esserci e sostenerci. Nell’augurarvi di non arrendervi mai alle ingiustizie e di lottare affinché ogni diritto venga tutelato, l’Ufficio del Garante porge a voi tutti i più sentiti auguri di Buon Natale e buone feste, certi di trovarci sempre dalla parte della giustizia”, conclude.