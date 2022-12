Reggio Calabria, il weekend di “Allegria Festival”: presente il comico di Zelig Antonio Ornano 

15 Dicembre 2022 15:10

Nuovi appuntamenti per la rassegna artistica “Allegria festival” organizzata dall’Associazione Culturale “Calabria dietro le quinte” nell’ambito del Reggio Fest 2022-Cultura diffusa – Accordo di programma MIC e Comune di Reggio Calabria. Le iniziative inserite nella programmazione delle Festività natalizie della città di Reggio Calabria, sono finalizzate a valorizzare e rivitalizzare le periferie coinvolgendo la comunità locale.

Spettacoli di arte varia con la partecipazione di artisti nazionali e regionali che dallo scorso 11 novembre stanno animando borghi, piazze e siti archeologici delle zone periferiche cittadine, aree generalmente poco coinvolte da programmazioni artistico- culturali. Dal 16 al 18 dicembre, un fine settimana ricco di eventi per grandi e piccini: venerdì 16 dicembre, alle ore 21,00 al teatro San Bruno del quartiere San Brunello, si terrà lo spettacolo di teatro fisico e di figura “La danse du pied – Apriti alla gioia” con Monsieur David e Federica Gumina. Una coppia artistica che 8 anni fa hanno deciso di mettere insieme i loro percorsi multidisciplinari il tango argentino e il teatro danza che si miscela al teatro fisico gestuale, creando incanto e una forte emanazione poetica. Monsieur David ha calcato con il suo “teatro del piede” i palcoscenici di tutta Italia e anche il piccolo schermo, grazie alle sue partecipazioni nelle popolari trasmissioni “Colorado” (Italia 1) e “Domenica In” (RAI).

Sabato 17 dicembre dalle ore 15 al Parco Archeologico Collina degli angeli – quartiere Trabocchetto, si terrà un’interessante esperienza di archeo trekking in collaborazione con Il Giardino di Morgana. Un viaggio di prossimità tra le meraviglie nascoste della città di Reggio. Un trekking urbano che consentirà ai partecipanti di unire in un percorso ad anello storia, paesaggio, natura e mito della città dello Stretto. Il percorso prenderà il via da uno dei luoghi più nascosti della storia reggina, il parco delle mura greche della Collina degli Angeli per poi snodarsi verso il mare ed il rigoglioso giardino del lungomare Falcomatà tra storia e miti di questo angolo di paradiso.

Nella stessa giornata di sabato alle ore 18,00 presso la Sala Allegra Tribù di Gebbione, un altro appuntamento per i bambini con lo “Il Cartastorie… un principe piccolo piccolo” a cura della compagnia TeatroP. Il racconto prende spunto dal Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry. Atterrato malauguratamente nel deserto, un pilota d’aerei fa la conoscenza di un ometto molto speciale. E fin qui tutto come da copione. La nota storia del Piccolo Principe, però, viene tagliuzzata e rincollata, alla scoperta di incontri ed esperienze inedite. Il Principe piccolo piccolo racconterà, infatti, del suo viaggio nell’universo, di tutte le cose belle che ha visto e di chi ha conosciuto. Lo spettacolo-laboratorio sarà guidato da due buffi animatori-attori che racconteranno la storia servendosi della carta.

Domenica 18 dicembre, alle 21,30 al Teatro Zanotti – Bianco, si terrà lo spettacolo comico “L’Ornano furioso” con il travolgente comico di Zelig Antonio Ornano per la prima volta a Reggio Calabria. L’Ornano Furioso è il nuovo spettacolo di Ornano, un monologo di stand comedy che rappresenta un’ulteriore tappa, forse l’ultima, di un personalissimo viaggio alla scoperta delle fragilità umane. La verità è che siamo venuti al mondo clamorosamente imperfetti ed il rischio, soprattutto nel tempo in cui viviamo, è fingere tutta la vita di essere quello non siamo. Forse è un peccato, perché alle volte, i vincitori non sanno proprio cosa si perdono. L’artista ligure, ha frequentato ha esordito in tv con la trasmissione Central Station. Nel 2009 è stato a “Scorie”. Fra le tappe dal suo curriculum, le partecipazioni al programma “Zelig off”, “Zelig”, oltre a collaborazioni con la Gialappa’s Band nelle trasmissioni Mai dire Nius e Mai dire nazionale. Da Colorado a Quelli che calcio, da Mai dire talk a Zelig Comedy Lab.

Nell’ambito della formazione il 17 e 18 dicembre alla sala Allegra Tribù di Gebbione, invece, si svolgerà l’ultimo workshop dedicato al “teatro comico e al cabaret” sul tema della “scrittura di un testo comico” con il docente Claudio Zucca dell’Accademia del comico Milano. Claudio Zucca attore, improvvisatore, monologhista, ama giocare con le parole e trovare il comico dietro la quotidianità. Unico insegnante italiano certificato con il metodo di scrittura per stand-up comedy The Joke Prospector di Greg Dean. Nell’accademia del comico insegna teoria umoristica e scrittura comica e creativa.