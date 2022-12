Musica, teatro, circo e pupazzi: gli spettacoli di Natale dell’Allegria Festival a Reggio Calabria

22 Dicembre 2022 12:45

L’Allegria Festival organizzato dall’Associazione culturale “Calabria dietro le quinte APS” nell’ambito del Reggio Fest 2022-Cultura diffusa – Accordo di programma MIC e Comune di Reggio Calabria, si avvia alla conclusione con ancora tanti entusiasmanti eventi per grandi e piccini. Un tour di spettacoli organizzati in giro per le periferie urbane di Reggio Calabria, per portare cultura e arte tra gli abitanti dei rioni più decentrati che spesso soffrono della mancanza di una adeguata offerta culturale.

Ecco i programma degli ultimi eventi in programmazione: giovedì 22 dicembre alle ore 19, presso la Chiesa di San Dionigi a Catona si terrà lo spettacolo di circo e teatro di strada “Una coppia scoppiata” con il Duo più o meno. Uno spettacolo scoppiettante di acrobazie, fuoco e clownerie, dove due personaggi si spalleggiano in virtuosismi ed acrobazie. Alice e Marcel, il clown bianco e la sua vittima, uno autoritario e severo l’altro incapace e pasticcione. Una miscela di equilibrio tra l’arte della clownerie e l’improvvisazione degli acrobati. Il duo è composto da: Alice Macchi e Marcel Zuluaga Gomez artisti del Cirko Vertigo.

Venerdì 23 dicembre, doppio appuntamento con l’arte di strada, alle ore 17 presso la scuola dell’Infanzia di Trunca si terrà un nuovo spettacolo di equilibrismo comico “Stop! Ramingo Solo Show” con la compagnia “Circo Ramingo”. Manipolazione di Scope, Cappelli e Monociclo Acrobatico, sono solo alcuni dei numeri che allieteranno gli spettatori prima del gran finale, una serie di acrobazie e danza con la Ruota Cyr.

Alle ore 19,00, invece, presso il cortile parrocchiale del quartiere Diminniti nella periferia nord, andrà in scena lo spettacolo di magia, trampoli e giocoleria infuocata con la compagnia di Reggio Calabria “Giocolereggio”. I numeri di magia e intrattenimento di Mago Mefai, si alterneranno alle suggestive coreografie infuocate di Deborah Pellerone.

Il 27 dicembre – ore 21.00 nella chiesa del Buon Consiglio di Ravagnese ci sarà il concerto musicale “Cantandu bon Natali” con il gruppo “Quartaumentata e Paolo Sofia”. Un percorso tra parole, musiche e sonorità della nostra terra per omaggiare la trazione natalizia calabrese. Il Quartetto calabrese noto per aver catapultato le sonorità e gli strumenti della tradizione calabrese nella world music con un nuovo sound inconfondibile.

Mercoledì 28 dicembre alle ore 19,00 presso la sede dell’Associazione di Incontriamoci sempre nella stazione Santa Caterina, ci sarà uno spettacolo dedicato ai bambini dal titolo “Mettici il cuore” con i pupazzi di Pamela Mastrorosa. Senza parole, solo sguardi e sorrisi. In una scatola, la protagonista trova oggetti: bambole, vestiti, libri, giocattoli e li trasforma, dandogli vita, in personaggi divertenti e poetici. Lo spettacolo “Mettici il cuore” è tra i semi-finalisti del Bando In-box verde anno 2021 e 2022, e vincitore della Migliore manipolazione puppets – europuppetvalsesia 2022.

Nella stessa serata alle ore 21.00 presso la sala Allegra tribù sita nel quartiere Gebbione si terrà lo spettacolo teatrale “La sera dei racconti” diretto e interpretato dall’attore di fama nazionale Piermaria Cecchini (attore nelle fiction Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Il maresciallo Rocca, Un Posto al sole). La rappresentazione è un brillante monologo che narra di vicende legate alla vita quotidiana e arricchite di aneddoti sull’allegria e il buonumore.

Nell’ambito delle attività formative previste dal festival, nel pomeriggio del 28 dicembre dalle ore 15.30 -18.00 sempre nella Sala Allegra tribù, si terrà il workshop gratuito di Musicoterapia per i bambini con Chiara Patronella e a cura dell’Associazione Fuori Posto. Il laboratorio musicale è rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni e si pone come obiettivo quello di creare un contenitore ludico che consenta loro, giocando e divertendosi, di stare in relazione attraverso la musica. Questo avviene attraverso giochi mirati legati alla ritmica, al movimento, alla vocalità, ed avendo alla base il concetto di inclusione e condivisione. Chiara Patronella ha svolto diversi corsi e Master di perfezionamento sulla didattica musicale ed è attualmente specializzanda in Musicoterapia.