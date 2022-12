Sparatoria a Parigi, 2 morti e 4 feriti

23 Dicembre 2022 13:15

E’ di 2 morti e 4 feriti è il primo bilancio della sparatoria in Rue d’Enghien, nel centro di Parigi. Due delle persone ferite sono in condizioni gravissime, ha fatto sapere la procura che ha aperto un’inchiesta per “assassinio, omicidio volontario e violenze aggravate“, è quanto riferisce la Procura di Parigi citata da Bfm-Tv. “Un uomo di 69 anni è stato fermato e posto in stato di fermo“, precisa la procura. La sparatoria è stata effettuata nei pressi di un centro curdo della città. Non si tratta di terrorismo.