Siderno, il 6 dicembre la proiezione del nuovo film Disney “Strange World – Un mondo misterioso”

1 Dicembre 2022 12:07

Siderno ospiterà l’evento “Visioni Aperte”, un ciclo di proiezioni con adattamento ambientale per un’esperienza culturale inclusiva. Con delibera di giunta comunale n° 201 del 4.11.2022, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Dott. Salvatore Pellegrino, è stato concesso il patrocinio morale all’iniziativa proposta dall’Associazione “Per Noi e Dopo di Noi”, attiva sul territorio della Costa dei Gelsomini dal 2017 e che si occupa di sostenere le famiglie delle persone con disabilità attraverso iniziative di sensibilizzazione, promozione e tutela dei diritti delle persone disabili, progetto rientrante nel circuito Cinemanchio + Cultura Accessibile.

L’appuntamento a Siderno è per Martedì 6 Dicembre alle ore 16 presso il Cinema Teatro Nuovo dove verrà proiettato il nuovo film Disney “Strange World – Un Mondo Misterioso”. Sarà una proiezione cinematografica aperta a tutti ma con adattamento ambientale, con l’adozione di una serie di accorgimenti che tengono conto delle esigenze e delle difficoltà peculiari dei bambini e dei ragazzi con autismo.

Durante le proiezioni, in particolare:

Le luci non sono completamente spente;

Il livello dell’audio in sala viene abbassato rispetto ai livelli normalmente utilizzati;

È possibile per i bambini muoversi liberamente all’interno della sala in un clima di massima tolleranza, considerando le difficoltà specifiche di rimanere fermi per lunghi periodi e la necessità di scaricare tensioni e sovraccarichi sensoriali;

È possibile portare del cibo da casa, in considerazione di eventuali problemi di selettività alimentare;

Viene eliminata la pubblicità al fine di limitare i tempi di attesa.

Sarà una proiezione cinematografica adatta a tutti, in quanto gli adattamenti previsti non limitano la fruibilità della visione da parte di persone non autistiche, anzi ne promuovono la condivisione generando un’esperienza globale ed inclusiva.

Conoscere, avvicinarsi e condividere sono i principali fattori che determinano una sana integrazione e un’efficace inclusione sociale. In occasione della proiezione il costo del biglietto è ridotto per tutti a cinque euro, mentre verrà consentito l’accesso gratuito per le persone con disabilità. Il film sarà accompagnato dalla divulgazione di una brochure, specifica, che riceveranno tutti i partecipanti alle proiezioni, che si trasforma in un divertente aeroplano di carta; anche da Siderno, presto si potrà farlo arrivare in alto!