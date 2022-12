Siderno celebra Michele Bello, eroe del Risorgimento | INTERVISTE

6 Dicembre 2022 13:25

Nel Bicentenario della nascita di Michele Bello, figura luminosa di patriota del Risorgimento Italiano, l’Amministrazione Comunale di Siderno ha organizzato una serie di iniziative dal titolo “Michele Bello, Eroe e Martire del Risorgimento Italiano” per sensibilizzare le Scuole e la Cittadinanza alla conoscenza della storia dei 5 Martiri di Gerace come opera educativa della causa risorgimentale affinché si coltivi e si trasmetta la memoria alle nuove generazioni. Il programma ha previsto la cerimonia di inaugurazione della “Pietra della Memoria” a Piazza Cavour che ospita il busto dedicato a Michele Bello ed un Convegno “Michele Bello, Eroe del Risorgimento Italiano” presso l’Aula Magna “I.I.S. Marconi”, alla presenza degli alunni delle classi 3° delle Scuole Secondarie di Primo Grado e alunni delle classi 4° e 5° delle Scuole Superiori di Secondo Grado presenti sul Territorio.

Il sindaco Mariateresa Fragomeni ha sottolineato: “come Amministrazione Comunale abbiamo promosso e continueremo a promuovere, in collaborazione con il mondo della formazione, un programma di approfondimento per gli studenti, affinchè possano conoscere la storia nobile di uomini come Michele Bello e più in generale la storia del Risorgimento Italiano al quale dobbiamo la unità nazionale”.