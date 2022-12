Calcio, altro ritorno in casa Siderno: è l’esperto attaccante Davide Carabetta

2 Dicembre 2022 22:34

“L’Asd Jonica Siderno 1980 annuncia il ritorno dell’attaccante d’esperienza classe 88′ Davide Carabetta, proveniente dall’Antonimina. Cresciuto nel settore giovanile della Agesedamo Locrese e della Jonica Siderno, appunto, dove ritorna ad indossare quei colori che ha tanto amato. In carriera ha vestito tra le altre le maglie di Locri in Promozione, Ardorese in Prima Categoria e Moschetta in Terza Categoria, per poi disputare un campionato di Calcio a 5 con l’Epizephiri Locri in Serie C1. Torna a giocare a calcio a undici la scorsa stagione nell’Antonimina in Seconda Categoria, con cui è arrivato a disputare i playoff per la promozione nel campionato di Prima Categoria”.

Con questa nota il Siderno annuncia un altro nuovo arrivo e un altro ritorno: quello dell’esperto attaccante Davide Carabetta. E’ la quarta new entry in due giorni.