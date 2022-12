14 Dicembre 2022 11:08

“L’Asd Siderno 1911 annuncia un nuovo arrivo, il centrocampista italo-argentino classe 99′ Agustin Nahuel Di Libero. In carriera ha vestito le maglie di Club Atlético San Martín di San Juan nel campionato Primavera, Club Atlético Central Córdoba di Rosario e Club Atlético Douglas Haig di Pegamino in Serie D argentina e lo scorso anno in Italia ha indossato la maglia del Volturnia Calcio in Eccellenza molisana”. Così in una nota il Siderno comunica l’ultimo nuovo arrivo.