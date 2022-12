8 Dicembre 2022 22:54

“Mercoledì prossimo dovrò rientrare in serata a Palermo da Roma, ma non ci sono più posti in aereo a causa della esiguità dei voli messi a disposizione da Ita”. E’ quanto afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Rientrerò, quindi, da Napoli con la nave. E, come me, sono tanti i siciliani che si troveranno in questa stessa situazione. Mi chiedo: tutto ciò può essere considerato normale in un Paese come il nostro?”, conclude Schifani.