Sicilia, l’Anci chiede interventi su energia e rifiuti

16 Dicembre 2022 14:24

Vi è la necessità di interventi finanziari e normativi che consentano ai Comuni della Sicilia di far fronte, anche in vista dei rischi legati all’applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia, all’aumento dei costi dell’energia e agli extra costi che quest’anno hanno inciso sulla gestione integrata dei rifiuti. Questo è emerso dal Consiglio regionale della Associazione svoltosi questa mattina a Palermo.

“E’ inoltre necessario – ha aggiunto il presidente dell’ANCI Sicilia, Leoluca Orlando – velocizzare con possibilità di delibera di Giunta comunale, anche in assenza di approvazione di bilancio, la spesa di risorse europee, nazionali e regionali nonché di risorse comunali necessarie per il cofinanziamento da parte del Comune”. Il Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia ha, infine, deciso di convocare l’Assemblea Congressuale per il rinnovo dei propri Organi per il prossimo 31 gennaio.