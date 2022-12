Tragedia in Sicilia, crolla il tetto di una magazzino: muore 39enne

9 Dicembre 2022 15:36

Per il crollo del tetto di un’abitazione, a Naro (Agrigento), è morto un uomo di 39 anni. La vittima, dopo il crollo, è stata soccorsa – dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì – e trasferita nell’ospedale “Barone Lombardo”. Pare che fosse ancora cosciente – quando è giunto al nosocomio canicattinese dove i medici hanno subito allertato la centrale operativa del 118 che, da Caltanissetta, avrebbe dovuto inviare un elisoccorso.

Non c’è stato però nemmeno il tempo perché il trentanovenne è spirato. A Naro, per dare supporto alle squadre dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri. Si chiamava Michele Di Gerlando, il trentanovenne, padre di due figli, che in via Gran Priorato a Naro (Agrigento) è stato schiacciato dal crollo del tetto del suo magazzino.

L’uomo stava facendo dei lavori nell’immobile, che si trova sotto il suo laboratorio di vetraio, di sua proprietà. All’improvviso è caduta una trave con parte del solaio. Il sindaco della città, Maria Grazia Brandara, è stata sul luogo della tragedia e, adesso si sta recando in ospedale, al “Barone Lombardo” di Canicattì dove è rimasta la salma.