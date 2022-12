Sicilia: 80enne trovata denutrita dopo una settimana sola in casa

28 Dicembre 2022 16:20

Era sola da circa 7 giorni, ormai confusa, senza aver toccato né cibo né acqua. Un’anziana di 80 anni è stata trovata ieri pomeriggio dai soccorritori sola in casa, a Caltanissetta, con difficoltà a camminare e denutrita. L’hanno soccorsa poliziotti, vigili del fuoco e soccorritori del 118. A contattare il 112 sono stati i vicini insospettiti dal fatto che ormai non avevano più notizie dell’anziana vicina di casa – abitante in via Paladini, quartiere residenziale della città – da circa una settimana. Il medico che l’ha visitata ha trovato la donna in un forte stato di denutrizione. La paziente è stata condotta al pronto soccorso del Sant’Elia dove le sono state prestate le cure e nel frattempo sono stati avvisati i parenti.