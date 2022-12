Lo sfogo di Brunetti: “basta avvoltoi, Reggio è viva” | VIDEO

7 Dicembre 2022 22:31

Duro sfogo del sindaco f.f. di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, durante la presentazione del calendario natalizio 2022 a Palazzo San Giorgio. “Reggio è viva, altro che morta ed ha un grande cuore. Siamo circondati da avvoltoi che offendono la nostra città. Iniziamo a vedere il bello, sì ci sono criticità ma le stiamo affrontando”, evidenza. “Il calendario degli eventi natalizi? E’ di qualità e tra i più ricchi e vari che io ricordi”, rimarca.

Brunetti si scaglia contro chi ha criticato le scelte dell’amministrazione sul Natale: “le feste iniziano l’8 dicembre ed è in questa data che in tutte le case si allestiscono gli addobbi, qualche scienziato ha dato notizie fuorvianti e senza senso”. Il sindaco f.f. è un fiume in piena: “si vergogni chi ha speculato sulla processione della nostra Patrona per il rientro all’Eremo e sul passaggio del Sacro Quadro a Palazzo San Giorgio che, in questa data, rispetto alla festa di settembre, il Comune rimane chiuso senza drappi”. “Noi siamo pronti ad ascoltare tutti, ad accettare consigli e critiche per risolvere i problemi della città, ma non intendiamo dialogare con chi offende la nostra Reggio”, conclude Brunetti.