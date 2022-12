Serie D, tutto invariato in vetta: vincono Catania, Locri e Lamezia. Risultati e classifica

21 Dicembre 2022 16:43

Tutto invariato in vetta. Il turno infrasettimanale pre-natalizio del girone I di Serie D non porta scossoni nelle zone alte. Nessuna sorpresa, vincono tutte. Dopo la prima sconfitta stagionale, il Catania torna al successo battendo di misura il Trapani. Rispondono sempre di misura Locri e Lamezia Terme: i reggini battono il Real Aversa in casa, la squadra di Saladini sbanca Cittanova. Poker del Sant’Agata all’Acireale, al quinto posto la Vibonese che batte il Ragusa. Pesante stop del San Luca a Licata. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 17ª GIORNATA

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE

ore 14:30

Catania-Trapani 2-1

Cittanovese-Lamezia Terme 0-1

Licata-San Luca 3-0

Locri-Real Aversa 1-0

Mariglianese-Santa Maria Cilento 0-0

Paternò-Sancataldese 0-0

Sant’Agata-Acireale 4-1

Vibonese-Ragusa 1-0

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I