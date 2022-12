18 Dicembre 2022 16:49

Prima o poi sarebbe potuta arrivare, ma non cambia molto: è arrivata la prima sconfitta per il Catania, che perde in casa del Santa Maria Cilento per 2-1. Le inseguitrici, Locri e Lamezia Terme, però non ne approfittano: pari dei reggini a San Cataldo e pari dei lametini di Saladini in casa contro il Sant’Agata. Questi i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 16ª GIORNATA

DOMENICA 18 DICEMBRE

ore 14:00

Trapani-Vibonese 2-1

ore 14:30

Acireale-Paternò 3-0

Canicatti-Cittanovese 0-1

Lamezia Terme-S. Agata 2-2

Sancataldese-Locri 1-1

Santa Maria Cilento-Catania 2-1

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I