Serie C, il Messina perde ancora. Il Catanzaro ne fa 6, ok il Crotone con un super Gomez | CLASSIFICA

18 Dicembre 2022 15:14

Ennesimo stop, che non fa quasi più notizia. Il Messina perde ancora, in casa, contro il Taranto, e sprofonda sempre di più. Tommasini e Romano i marcatori tra i pugliesi, che chiudono la pratica già nel primo tempo. Il gol di Versienti nel finale non basta. Situazione critica per i peloritani. Non frena la sua corsa, invece, il Catanzaro, la solita vera e propria macchina da guerra e di gol: contro il povero Potenza finisce addirittura 6-1, i giallorossi dilagano nella ripresa dopo il botta e risposta in avvio. Crisi Pescara, che perde ancora in casa contro il Picerno, mentre il Crotone prova a rimanere agganciato alla capolista dopo il successo in casa del Giugliano per 2-3. Due volte in vantaggio i locali, due volte ripresa dai pitagorici, con uno scatenato Gomez, che fa tripletta. Di seguito i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 19ª GIORNATA

DOMENICA 18 DICEMBRE

ore 12:00

Virtus Francavilla-Viterbese 2-1

ore 12:30

Messina-Taranto 1-3

Catanzaro-Potenza 6-1

Giugliano-Crotone 2-3

Monterosi Tuscia-Avellino 0-0

Pescara-Picerno 0-1

Turris-Foggia 1-2

ore 20:30

Fidelis Andria-Latina

LUNEDI’ 19 DICEMBRE

ore 20:30

Cerignola-Juve Stabia

CLASSIFICA SERIE C