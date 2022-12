Serie C, il Catanzaro conosce anche i pareggi: 0-0 a Foggia, ma la vetta resta ampiamente salda

12 Dicembre 2022 22:33

Sembrerà strano, ma il Catanzaro sa anche pareggiare. Dopo 6 vittorie consecutive, è arrivato lo 0-0 nel posticipo della 18ª giornata del girone C di Serie C in quel di Foggia, campo che si conferma ostico per i ragazzi di Vivarini, i quali in settimana sono stati sconfitti per 2-0 in Coppa, salutando la competizione. La vetta, comunque, resta ben salda: sono sempre 6 i punti di distacco dalla seconda, il Crotone, che ha acciuffato la Gelbison sul pari ieri allo Scida. Di seguito tutti i risultati del turno e la classifica aggiornata.

RISULTATI 18ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 11 DICEMBRE

ore 14:30

Latina-Cerignola 1-0

Picerno-Virtus Francavilla 2-1

Potenza-Giugliano 1-1

Taranto-Monterosi 1-0

Viterbese-Turris 1-1

ore 17:30

Avellino-Fidelis-Andria 1-0

Crotone-Gelbison 1-1

Juve Stabia-Acr Messina 3-0

Monopoli-Pescara 1-2

LUNEDI’ 12 DICEMBRE

ore 20:30

Foggia-Catanzaro 0-0

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C