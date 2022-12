Serie C: il Catanzaro si conferma macchina da guerra, ma il Crotone risponde. Risultati e classifica

4 Dicembre 2022 19:34

Non cambia nulla in vetta al girone C di Serie C. E non cambia neanche la “fame” del Catanzaro, che continua a distruggere chiunque si trovi davanti. Ennesima vittoria per i giallorossi (la quindicesima in diciassette gare), ed ennesima vittoria schiacciante, netta, ricca di gol, con gli avversari praticamente umiliati. La compagine di Vivarini ricorda la Reggina di Toscano e la Ternana di Lucarelli, lanciatissime poi con ampio anticipo verso la B. E i punti di distacco tra prima e seconda rimangono sempre di 6 punti. Sì, perché il Crotone, che ha perso un po’ di terreno, ha comunque sbancato Cerignola, rimanendo “appeso”. Domani è la volta del Pescara. Triste fanalino di coda, invece, il Messina, che ha perso ancora, in casa contro il Picerno.

RISULTATI 17ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 4 DICEMBRE

ore 14:30

Messina-Picerno 0-1

Catanzaro-Virtus Francavilla 4-1

Gelbison-Latina 0-0

Monterosi-Viterbese 2-1

ore 17:30

Audace Cerignola-Crotone 0-1

Fidelis Andria-Juve Stabia 0-1

Giugliano-Foggia 3-2

Monopoli-Potenza 1-2

Turris-Avellino 1-3

LUNEDI’ 5 DICEMBRE

ore 20:30

Pescara-Taranto

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C