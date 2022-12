Serie B, risultati e classifica: la Reggina fa il vuoto sul terzo posto e accorcia sul Frosinone

4 Dicembre 2022 17:14

La Reggina fa il vuoto, come il Frosinone, su cui accorcia in vetta. Altra giornata favorevole per gli amaranto, ma forse aumentano ancora di più i rimpianti per il furto di domenica contro il Benevento. Ma si guarda avanti, oggi è giornata di festa: 0-2 micidiale a Brescia (nel primo quarto d’ora), +6 sul terzo posto dopo la clamorosa sconfitta interna del Genoa e -3 dal Frosinone, che pareggia al fotofinish a Bolzano. Poi molti pareggi e molti gol, tra cui quello del Cosenza contro il Perugia. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 15ª GIORNATA SERIE B

SABATO 3 DICEMBRE

ore 14:00

Venezia-Ternana 2-1

ore 18:00

Cagliari-Parma 1-1

DOMENICA 4 DICEMBRE

ore 12:30

Spal-Modena 2-3

ore 18:00

Ascoli-Como 3-3

Bari-Pisa 0-0

Brescia-Reggina 0-2

Cosenza-Perugia 0-0

Genoa-Cittadella 0-1

Sudtirol-Frosinone 1-1

ore 18:00

Benevento-Palermo

CLASSIFICA SERIE B