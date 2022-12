Serie B, risultati e classifica: la Reggina aggancia la vetta, il Cosenza sprofonda

26 Dicembre 2022 17:35

Umori opposti in Calabria, per un vero e proprio testa-coda. La Reggina vince anche ad Ascoli e aggancia la vetta occupata dal Frosinone, impegnata contro la Ternana. Il Cosenza, invece, perde a Cagliari e viene scavalcato anche dal Perugia “ex ultimo” dopo la vittoria umbra a Benevento. Negli altri risultati, il Parma si mangia le mani e si fa riprendere a Venezia dopo il doppio vantaggio, mentre Aglietti pareggia in casa alla sua prima a Brescia contro il Palermo. Segno 2 per Modena e Pisa a Bolzano e Ferrara. Di seguito risultati e classifica in attesa dei due big match.

RISULTATI SERIE B 19ª GIORNATA

LUNEDI’ 26 DICEMBRE

ore 12:30

Brescia-Palermo 1-1

ore 15:00

Ascoli-Reggina 0-1

Benevento-Perugia 0-2

Cagliari-Cosenza 2-0

Como-Cittadella 2-0

Spal-Pisa 0-1

Sudtirol-Modena 0-2

Venezia-Parma 2-2

ore 18:00

Frosinone-Ternana

ore 20:30

Bari-Genoa

CLASSIFICA SERIE B