11 Dicembre 2022 17:27

La Reggina vince e va a +5 dal terzo posto – in attesa del Bari – occupato dal Genoa, stoppato ad Ascoli sullo 0-0. Il Cosenza perde a Venezia per 2-0 e rimane in mezzo al gruppone in zona playout. Questi tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE B 17ª GIORNATA

DOMENICA 11 DICEMBRE

ore 12:30

Cagliari-Perugia 3-2

ore 15:00

Ascoli-Genoa 0-0

Benevento-Cittadella 1-0

Como-Reggina 0-1

Spal-Palermo 1-1

Südtirol-Ternana 0-0

Venezia-Cosenza 2-0

ore 18:00

Bari-Modena

ore 20:30

Frosinone-Pisa

LUNEDI’ 12 DICEMBRE

ore 20:30

Brescia-Parma

CLASSIFICA SERIE B