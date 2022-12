Serie B, il Genoa piazza il colpo dopo la cura Gilardino: ritorna Mimmo Criscito

27 Dicembre 2022 18:26

Per tutti, la grande favorita. Un avvio non esaltante, ma buono, poi le prime difficoltà, la spaccatura, l’esonero e il nuovo allenatore, che traghettatore doveva essere ma che è stato confermato dopo aver riportato la squadra sulla retta via. Può essere descritto così, in poche semplici parole, il girone d’andata del Genoa. Gilardino ha rivelato Blessin, ottenendo 10 punti in quattro partite, tra cui i pesantissimi successi negli scontri diretti contro Frosinone e Bari, e ora si rilancia alla grande per l’assalto al secondo posto – occupato dalla Reggina – nel girone di ritorno.

Tra i grandi protagonisti dalla ripresa di gennaio in poi ci sarà un “nuovo-vecchio” volto: Mimmo Criscito. Il difensore ed ex capitano rossoblu, dopo la parentesi canadese con Insigne e Bernardeschi, è ufficialmente tornato in Liguria. L’addio di Blessin ha ovviamente favorito il ritorno dell’esperto giocatore, che con la sua esperienza potrà dare una grande mano all’ex compagno Gilardino.