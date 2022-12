Serie B, il Cosenza perde con l’Ascoli e sprofonda al penultimo posto. Tonfi per Parma e Ternana | CLASSIFICA

18 Dicembre 2022 16:19

Ancora una sconfitta per il Cosenza. Dopo la buona striscia di risultati utili con Viali, i rossoblu perdono la seconda gara consecutiva: a una settimana dallo stop di Venezia, oggi al San Vito passa l’Ascoli. Il vantaggio di Donati in avvio spiana la strada ai bianconeri, ma è nel finale che la gara si accende: Gondo fa 0-2, Nasti accorcia, Collocolo fa 1-3 con un super gol e la chiude. Con questo risultato, i Lupi sprofondano al penultimo posto, per via delle vittorie di Spal e Como. I testa-coda di giornata, tra l’altro, riservano due sorprese: i biancazzurri di De Rossi sbancano Parma, che perde l’ennesima partita in casa, mentre i lombardi di Longo dilagano nel finale a Terni. Per Pecchia e Andreazzoli il secondo posto occupato dalla Reggina si allontana. Menez e compagni, però, guardano con molta attenzione al big match di questa sera tra Genoa e Frosinone.

RISULTATI SERIE B 18ª GIORNATA

SABATO 17 DICEMBRE

ore 18:00

Pisa-Brescia 3-0

ore 20:30

Reggina-Bari 0-0

DOMENICA 18 DICEMBRE

ore 14:00

Cittadella-Südtirol 0-2

Cosenza-Ascoli 1-3

Modena-Benevento 1-1

Parma-Spal 0-1

Ternana-Como 0-3

ore 18:45

Palermo-Cagliari

ore 20:45

Genoa-Frosinone

LUNEDI’ 19 DICEMBRE

ore 20:30

Perugia-Venezia

CLASSIFICA SERIE B