Serie B, salta un’altra panchina: il Cagliari esonera Fabio Liverani

20 Dicembre 2022 12:47

Chi l’avrebbe mai detto questa estate? Chi avrebbe mai pensato che Genoa e Cagliari, le due massime candidate – secondo tanti, praticamente tutti – al salto (anzi ritorno immediato) in Serie A avessero potuto esonerare i propri allenatori? E’ invece è successo. Blessin qualche settimana fa, con la promozione di Gilardino, che per ora tiene e la cui cura funziona; e Liverani adesso. Il Cagliari, infatti, dopo lo stop a Palermo e una classifica preoccupante, ha sollevato dall’incarico l’ex centrocampista. “Il Cagliari Calcio – si legge nella nota – comunica di aver sollevato Fabio Liverani dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati sollevati dall’incarico il vice allenatore Cesare Bovo, i collaboratori tecnici Federico Fabellini, Giuseppe Cappello (match analyst) e il preparatore atletico Maurizio Cantarelli. La Società augura a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera. Dalla ripresa dell’attività, con l’allenamento pomeridiano di mercoledì e l’inizio del ritiro ad Asseminello, la squadra sarà temporaneamente affidata a uno staff tecnico interno di cui Roberto Muzzi sarà il responsabile”.

Scelta di rilievo questa estate, da parte del club sardo, Liverani avrebbe dovuto fare un sol boccone della B, ottenendo la promozione come già accaduto a Lecce, ma nonostante una rosa di alto livello (le conferme di Nandez e Pavoletti, gli arrivi di Viola e Lapadula, tra gli altri) non è mai riuscito ad incidere, colpito anche qualche mese fa dalla grave perdita della moglie. Un cammino complicato, come per le altre due retrocesse, anche se l’unica ad oggi a sperare per la promozione diretta è il Genoa, in piena lotta. Per Cagliari e Venezia è meglio guardare, in questo momento, ai playoff.