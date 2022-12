Serie B, ecco il colpaccio del Cagliari: ufficiale l’arrivo di Claudio Ranieri, è il nuovo allenatore

23 Dicembre 2022 20:31

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari. Dopo l’esonero di Liverani, il club sardo ha puntato subito forte sull’ex Roma e oggi è arrivata l’ufficialità. “Il Cagliari Calcio – si legge nella nota – è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo con Claudio Ranieri che dall’1 gennaio 2023 assumerà la guida tecnica della prima squadra: l’allenatore ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2025″. Ranieri è un vero e proprio colpaccio per la Serie B. Nel suo recente passato Juve e Roma, ma soprattutto lo scudetto con la favola Leicester in Premier League. Per lui si tratta di un ritorno nell’isola: nel 1988 ha infatti già allenato il Cagliari, in una delle sue primissime esperienze dopo quelle con Vigor Lamezia e Campania Puteolana. Da calciatore ricordiamo una importante militanza nel Catanzaro.