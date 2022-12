Serie B, il Genoa sbanca Bari per 1-2 e torna a -3 dalla Reggina: la nuova classifica

26 Dicembre 2022 22:37

In casa amaranto si “gufava” per uno 0-0 con pochi danni, o comunque per un pari, ma il posticipo di Serie B, ultima gara del 2022, va al Genoa, che batte per 1-2 il Bari. La squadra di Gilardino, dopo essersi assicurata lo scontro diretto contro il Frosinone al Ferraris, fa lo stesso questa sera davanti ai quasi 50 mila del San Nicola. Niente possibilità per la Reggina, dunque, di stare a +5 da entrambe, facendo il vuoto. Con questo successo, infatti, i rossoblu tornano a -3 dalla seconda piazza e a -6 dalla capolista Frosinone. La gara si sblocca dopo pochi secondi, con Puscas. Cheddira-gol, alla prima dopo il sogno Mondiale, torna a ruggire per l’1-1, ma è Gudmundsson a fare 1-2 nella ripresa. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE B 19ª GIORNATA

LUNEDI’ 26 DICEMBRE

ore 12:30

Brescia-Palermo 1-1

ore 15:00

Ascoli-Reggina 0-1

Benevento-Perugia 0-2

Cagliari-Cosenza 2-0

Como-Cittadella 2-0

Spal-Pisa 0-1

Sudtirol-Modena 0-2

Venezia-Parma 2-2

ore 18:00

Frosinone-Ternana 3-0

ore 20:30

Bari-Genoa 1-2

CLASSIFICA SERIE B