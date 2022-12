Sequestrata una struttura abusiva per anziani, il Comune di Bova Marina: “segnalata dall’ufficio tecnico”

13 Dicembre 2022 10:16

La comunità di Bova Marina esprime “sconcerto per quanto emerso dal sopralluogo effettuato sul posto dove insisteva una struttura anonima rivelatasi abusiva da tanti punti di vista peraltro, segnalata dall’ufficio tecnico del Comune, presente all’operazione, nel quadro di un’azione di controllo del territorio e dello stato dell’igiene ambientale avviata dall’amministrazione comunale“.

L’amministrazione pertanto, esprime “il suo plauso verso l’operazione condotta dalle forze dell’Ordine sotto la guida del comando dei C.C. di Melito P.S. confidando nel pieno accertamento dei fatti e di eventuali complicità assicurando tutto il suo sostegno e svolgendo per intero la sua parte non certo di spettatore passivo quanto di istituzione primaria interessata ad una azione di contrasto all’abusivismo nelle varie forme in cui si manifesta e di risanamento del tessuto sociale, culturale e civile”.