La corona, la festa, la pioggia. Il selfie di Calenda manda in tilt i social: “sembra Pollon o Diprè”

“Quando tua moglie Violante ti trascina ad una festa in tema oro o nero (smoking). E decidi di andarci in motorino perché non si trovano i taxi e incappi in un nubifragio con una ridicola corona di alloro che hai fregato a tua figlia, perché non entri più nello smoking. Solo trent’anni insieme salvano il matrimonio“. Carlo Calenda si mostra in un’insolita veste su Instagram.

Il leader di “Azione” spiega di essere stato trascinato dalla moglie a una festa a tema “oro o nero (smoking)”, ma che non entrando più nello smoking che ha nell’armadio, ha dovuto rimediare la prima cosa color oro trovata in casa, una corona di alloro rubata alla figlia. Nel selfie Calenda si mostra alquanto contrariato, appena scampato a un nubifragio che lo ha accompagnato per tutto il viaggio (in motorino), con la corona scintillante che cozza con l’espressione corrucciata del suo viso. Cosa non si fa per accontentare la propria moglie…

I follower sono impazziti. Fra i commenti fioccano i giochi di parole: “da Terzo Polo a terzo Pollon“, “da Terzo Polo a terzo Negroni“. C’è chi rivede in lui parecchi sosia: “pensavo fosse Andrea Diprè…“, “che ci fa Guzzanti nel profilo di Calenda?“. E chi invece beve per dimenticare: “stasera dovrò esagerare parecchio con l’alcol per dimenticare sto post“, soluzione che probabilmente avrà adottato anche lo stesso Calenda, vista la risposta al commento: “join the club” (entra nel club).