Reggio Calabria, l’I.C. “Galilei-Pascoli” omaggia Luciano Gerardis con un targa ‘alla carriera’

18 Dicembre 2022 16:37

Nell’ambito della cerimonia per la firma del protocollo di intesa fra l’Istituto Comprensivo, la Corte d’Appello ed il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, alla presenza del Presidente Marcello D’Amico, del Sindaco f.f. Paolo Brunetti, dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria Lucia Anita Nucera, del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello Dott. Gerardo Dominjanni, del Presidente del Rhegium Julii Pino Bova, del Responsabile del Servizio minori Roberto Priolo in rappresentanza del Questore di Reggio Calabria del Colonnello Vittorio Carrara Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, è stata consegnata al Presidente della Corte d’Appello Luciano Gerardis, da parte del Dirigente Scolastico Avv. Lucia Zavettieri, una targa “alla carriera” per ricordare l’importante ruolo che ha svolto nella magistratura non solo nell’ambito della funzione giurisdizionale esercitata ma anche per la particolare attenzione alla formazione del cittadino.

“A Luciano Gerardis, già Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria per avere operato per 43 anni di servizio con spirito di democrazia e di trasparenza coerentemente con valori umani, sociali e atteggiamento umile ed introiettivo, uomo della magistratura ed espressione della Calabria non dei “ruoli” ma del “dovere” nella e per la società civile“.