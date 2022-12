8 Dicembre 2022 21:55

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa sera alle ore 21:26 in Sicilia. Il sisma è stato di magnitudo 4.1 con epicentro a Mazzarone, in provincia di Ragusa ed è stato nettamente avvertito dalla popolazione. In questi minuti sono in corso le verifiche della Protezione Civile per accertare che non ci siano danni. Il terremoto è stato avvertito anche a Catania, Siracusa, Palermo, Messina e Malta.