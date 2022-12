Scienziato svedese ed Elon Musk: “per gli ‘mpanicati del Covid è finita, sono piccola minoranza ridicolizzata”

18 Dicembre 2022 11:10

“Dopo aver tentato di monopolizzare il megafono per quasi tre anni, i “faucisti” del Covid si ritroveranno presto soli e frustrati in una piccola minoranza ridicolizzata“. Con questo tweet, l’epidemiologo svedese Martin Kulldorff, professore presso la Harvard Medical School e da anni in prima linea a combattere il catastrofismo sul Covid-19, ha ribadito le proprie posizioni contro l’eccesso di paura generata durante la pandemia che ha portato agli obblighi vaccinali e alle restrizioni fatte in nome della scienza ma assolutamente anti scientifiche.

Sotto il tweet, il commento di Elon Musk: “La corrente sta cambiando rapidamente per i faucisti“. Nel linguaggio di Kulldorff e Musk, i “faucisti” sono esattamente gli ‘mpanicati nostrani: si tratta dei seguaci di Anthony Fauci, il Roberto Speranza degli Stati Uniti d’America, che adesso Musk ha chiesto apertamente di indagare per chiarire le motivazioni delle rigide restrizioni adottate nel corso della pandemia come lockdown e green pass, contro cui Musk si è sempre schierato duramente.

Anche negli USA il partito repubblicano, dopo aver conquistato la maggioranza della Camera, vorrebbe aprire una indagine sulla gestione della pandemia coinvolgendo proprio Fauci, esattamente come accaduto in Italia dove il nuovo governo Meloni ha annunciato una commissione d’inchiesta parlamentare sulla gestione del ministro Speranza. Fatto sta che intanto, a prescindere dalle inchieste, dopo quasi tre anni dall’inizio della pandemia quelle che venivano etichettate troppo frettolosamente come posizioni “negazioniste“, “complottiste” e “no-vax” sono state col senno di poi le più azzeccate e brillanti. I lockdown, i coprifuoco e lo smart working non sono serviti a sconfiggere la pandemia ma soltanto a distruggere l’economia e la società. Il vaccino non ha debellato il virus nè evitato il contagio nè la malattia e nessuno si vaccinava “per la scienza” ma invece lo faceva per il Big Mac (o, più seriamente, sotto ricatto per il lavoro ma controvoglia), in quanto senza Green Pass non si sta vaccinando più nessuno. E adesso per gli ‘mpanicati è finita davvero.