16 Dicembre 2022 13:16

L’Asp di Messina comunica che da oggi, 16 Dicembre, il servizio PTE (Presidio territoriale di Emergenza) – 118 DI Santa Teresa di Riva si è trasferito presso la nuova sede nei locali dell’ex pretura del Comune di Santa Teresa di Riva, prolungamento via lungomare, e ha come numero lo 0942792810.

Si rende noto che per motivi logistico amministrativi il PTE entrerà in attività domani 17 Dicembre, mentre il servizio del 118 è in atto operativo.