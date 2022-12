Sanremo Giovani, chi è Fiat 131? Il cantautore di Cosenza con il nome d’arte ispirato al nonno

16 Dicembre 2022 19:00

Tutto proto per la finalissima di Sanremo Giovani, il contest che questa sera andrà in onda su Rai 1 e darà la possibilità a 12 ragazzi di esibirsi al Festival 2023. Per la prima volta, ben 6 di loro (e non 3) potranno accedere alla categoria dei big, potendo competere con il resto dei cantanti in gara sul palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio. La conduzione sarà affidata ad Amadeus che, insieme alla Commissione musicale del Festival, sceglierà i migliori.

Chi è Fiat 131

Fra i giovani artisti in gara ne è presente anche uno calabrese. Si tratta di Fiat 131, cantante classe 1993, originario di Cosenza, il cui vero nome è Alfredo Bruno. Fra i grandi nomi della musica dai quali prende ispirazione c’è Lucio Dalla, ha collaborato con Antonello Venditti per l’inedito “Per sentirsi meno soli” e ha partecipato ad Area Sanremo con il brano “Caramelle”, risultando fra i 4 vincitori. Quando ha saputo di essere stato inserito fra i partecipanti a Sanremo Giovani, il giovane cosentino ha pianto di gioia ricordando il nonno Alfredo, grande appassionato di Sanremo, al quale sognava di dedicare una canzone sul palco dell’Ariston.

Il suo nome d’arte è una dedica proprio all’amato nonno. Intervistato a Radio Deejay, il cantante ha spiegato che la Fiat 131 “era la macchina di mio nonno, quando ero bambino. Ascoltavo le videocassette in auto di mio nonno, ho voluto legare il mio nome a questo ricordo qua. Era color carta da zucchero. Ora non esiste più, è rimasta per anni in garage e poi nel 2006 è stata rottamata”.

Testo “Pupille” – Fiat 131

Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille

ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille

Dimmi cosa rimane

delle notti passate in un letto

a fare l’amore

Dimmi cosa rimane

a parte questo silenzio

e tutte quelle parole

che dentro di noi

non trovano un senso

Sento ancora il bisogno

di tenerti vicino,

nonostante i miei mille difetti

se sbaglio mi tieni la mano

per resistere insieme

sotto ogni temporale

e imparare che se lo vogliamo davvero

possiamo cambiare

Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille

ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille

Restiamo a gravitare

in queste centomila stelle

coi segni dei miei morsi

fermi lì sulla tua pelle

E te lo dico da sempre

che non mi serve niente

Dimmi cosa rimane

oltre al nostro riflesso

in uno stupido specchio

a guardarci nascosti

perché non abbiamo il coraggio

di guardarci negli occhi

Sento ancora il bisogno

di tenerti vicino,

condividere con te

paure ed errori

su un solo cuscino

per resistere insieme

sotto ogni temporale

e imparare che se lo vogliamo davvero

possiamo cambiare

Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille

ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille

Restiamo a gravitare

in queste centomila stelle

coi segni dei miei morsi

fermi lì sulla tua pelle

E te lo dico da sempre

che non mi serve niente

perché mi sai ascoltare

e sai dare importanza

alle piccole cose

Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille

ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille

Restiamo a gravitare

in queste centomila stelle

coi segni dei miei morsi

fermi lì sulla tua pelle

E non mi serve niente

perché mi sai ascoltare

e sai dare importanza

alle piccole cose

Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille

ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille