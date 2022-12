San Roberto: in consiglio comunale il bilancio di fine anno

30 Dicembre 2022 12:21

Il Comune di San Roberto conclude il 2022 con alcune novità all’interno della Giunta. Il consigliere Antonino Calarco è stato nominato ad assessore, alternandosi con l’assessore uscente Salvatore Barillà. L’assessore Calarco ha ricevuto la delega per i rapporti col Comune di Scilla, forestazione e strade interpoderali. “La fine dell’anno è sempre occasione per un bilancio dell’operato svolto e delle sfide da affrontare nel nuovo. Questo 2022 è stato un anno complesso, in cui siamo stati chiamati a gestire una ripresa aggravata dalle difficoltà del conflitto in Ucraina – spiega il sindaco Antonino Micari – il Comune ha optato di seguire le raccomandazioni ministeriali sul risparmio energetico, compiendo una scelta incentrata sulla responsabilità ed il senso di solidarietà. Siamo tutti soddisfatti per il successo che sta riscontrando il presepe vivente, una nostra tradizione ripristinata dopo la pandemia e di cui siamo orgogliosi. Ringrazio in ciò tutti i volontari. In ultimo voglio sensibilizzare la cittadinanza a moderare l’uso dei fuochi artificiali per capodanno, anche come simbolo di pace. Siamo fiduciosi che l’anno nuovo porterà allo sblocco dei fondi necessari a completare la strada San Roberto, Fiumara, Santa Lucia Campo Calabro. Auguro dunque a voi tutti un felice anno nuovo di salute, di pace e serenità”.

Anche nell’organigramma vi sono stati dei rinnovi. La dottoressa Aurora Russo è stata nominata revisore dei conti del Comune, a conclusione della procedura di sorteggio presso la Prefettura di Reggio. L’Ufficio Tecnico ha relazionato in sede di consiglio sull’ammontare degli interventi realizzati nell’ultimo mese ed in corso d’opera: 530mila euro per l’adeguamento del depuratore consortile di Concessa e completamento della rete fognaria in San Roberto, 500mila euro per la messa in sicurezza dell’abitato di Acquacalda, 18mila per la rigenerazione del campo di tennis ed infine 37mila euro per il ripristino della carrabilità e 255mila euro per la messa in sicurezza della strada San Roberto, San Giorgio, Santa Tecla Li Piani.