Salvini: “revoca della patente a chi guida drogato o ubriaco marcio”

12 Dicembre 2022 13:01

“Dobbiamo intervenire sulle sanzioni, non tanto economiche e penali, ma in termini temporali. Diverse associazioni di vittime della strada chiedono la revoca a vita della patente nei casi più gravi. Chi si mette alla guida ubriaco marcio o drogato deve sapere che è un potenziale assassino. Quindi la sospensione della patente per due o tre anni o la revoca a vita va fatta”. Sono le parole del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in occasione della presentazione del Rapporto Dekra sulla sicurezza stradale.

“Abbiamo un Codice della Strada di 30 anni fa con alcuni aggiornamenti. Vorrei convocare un tavolo già prima della fine anno, la prossima settimana per aggiornare il Codice”, ha aggiunto.