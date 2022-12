Salvini rassicura: “il Ponte sarà realtà e porterà lavoro”

2 Dicembre 2022 18:35

“Ieri ho avuto una riunione con gli eletti siciliani sul tema del Ponte sullo Stretto, su cui qualcuno ride e scherza. Sarà realtà, significherà lavoro vero, diritto alla mobilità, allo studio, al trasporto, alla sicurezza, alla serenità, all’ambiente pulito. Non solo per i siciliani ma per milioni di italiani. Sono 42 giorni di governo vissuti al massimo, ne sono felice, non perché i sondaggi dicono che la Lega sta crescendo, ma perché stiamo ponendo buone basi nonostante un periodo economico che sarà complicato, sarà un Natale complicato, un inizio anno complicato, però c’è un governo omogeneo, compatto, omogeneo e determinato”. E’ quanto afferma il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine del processo Open Arms che si sta svolgendo all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Il leader della Lega all’epoca dei fatti ministro dell’Interno, è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

“Noi vogliamo crescere, ho incontrato con orgoglio i rappresentanti regionali. Per me è un’emozione avere il vicepresidente della Regione Siciliana della Lega. Fino a qualche anno fa sarebbe stata una cosa impossibile, ma non solo questo anche l’assessore all’agricoltura, all’Istruzione, il presidente della commissione sanità… Ieri all’incontro c’erano sindaci, c’erano responsabili dei giovani. Vogliamo strutturarci. Nino Minardo è presidente della commissione difesa della Camera dei Deputati, è tanta roba. Non penso avrà tanto tempo, l’obiettivo del 2023 è radicarci in tutti i comuni della Sicilia anche in vista delle prossime amministrative: c’è Catania, Siracusa e tanti comuni che andranno al voto. L’obiettivo è presentarci ovunque partendo per tempo“, rimarca Salvini.