Salvini in visita a Lampedusa: per pranzo arancine e panelle

19 Dicembre 2022 15:58

Il vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ieri sera, accompagnato dal sindaco Filippo Mannino e dal suo vice Attilio Lucia, ha visitato il centro di Lampedusa (Agrigento), soffermandosi a chiacchierare con quanti hanno allestito, lungo via Roma, i mercatini di Natale. Il leader della Lega, con al fianco la compagna Francesca Verdini, ha scoperto una Lampedusa diversa – non affollata da turisti – rispetto a quella conosciuta durante i mesi di agosto e settembre.

Questa mattina il ministro è stato all’Area marina protetta Isole Pelagie dov’è stato accolto dal prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, dal sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto: l’ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone e dal vicario del questore, Francesco Marino. Poco prima di mezzogiorno, si è recato al molo Madonnina dove ha salutao gli equipaggi dei mezzi navali di Guardia costiera, Guardia di finanza ed enti istituzionali impegnati nelle operazioni di soccorso. Successivamente si è spostato per il pranzo a base di arancine, panelle, pezzi di rosticceria e altri piatti tipici siciliani. “Oggi faccio uno strappo alla dieta...” ha detto il leader della Lega.

“Grazie per quello che fate e per quello che farete“. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nella sede distaccata del Comune di Lampedusa e sede dell’Area marina protetta delle isole Pelagie, rivolgendosi ai rappresentanti degli enti e delle istituzioni locali. Salvini ha sottolineato il proprio apprezzamento in particolare alle donne e agli uomini in divisa. È la prima tappa di una serie di incontri che il vicepremier e ministro avrà nelle prossime ore a Lampedusa.

“E’ un orgoglio per me essere qui, oggi, da ministro. Il nostro impegno è riuscire a far parlare in futuro di Lampedusa solo per cose belle“. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini giungendo all’area marina protetta dove è stato accolto dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. “Abbiamo messo dei soldi in manovra per Lampedusa – ha aggiunto – nella Legge di Bilancio saranno garantiti 850 mila euro per compensare, almeno economicamente, le ricadute dell’hotspot sull’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa“.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il libro d’onore dell’ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, scrivendo una dedica in cui ha voluto sottolineare la frase “grazie di cuore” rivolgendosi alle donne e agli uomini della Guardia Costiera.