“Salviamo l’ospedale di Barcellona”, anche Ugl alla mobilitazione generale

1 Dicembre 2022 12:56

Ugl in prima linea per la mobilitazione a tutela dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto in programma il 2 dicembre con partenza alle 9.30 da piazza Duomo. Presenti al corteo il segretario generale e vicesegretario nazionale della federazione Sanità, Carmelo Urzì e il segretario territoriale Tonino Sciotto.

“Questa volta – spiega Sciotto – occorre scendere tutti in campo affinché il Cutroni Zodda continui ad essere un presidio efficiente di assistenza per decine di migliaia di messinesi. In una costa che conta 108 comuni Barcellona Pozzo di Gotto deve avere un ospedale di base a garanzia della salute pubblica. Per questo la mobilitazione del 2 dicembre, che vede anche Ugl protagonista, è di fondamentale importanza, la politica deve intervenire per trovare la soluzione. Tra le maggiori criticità c’è una pianta organica ferma al 2017, inadeguata con quanto stabilito dal piano sanitario regionale che considera il Cutroni Zodda un ospedale di base. A riguardo, attendo con fiducia la già annunciata visita del neo assessore alla Sanità Giovanna Volo alla quale Ugl ha richiesto un incontro formale. Noi intanto saremo al fianco dei cittadini”.