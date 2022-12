Pronto a lasciare l’Italia per scappare in Germania, arrestato latitante calabrese

16 Dicembre 2022 15:58

Pronto a raggiungere la Germania, latitante da un anno è stato catturato alla stazione centrale di Napoli poco prima della partenza del treno. Mancavano pochi minuti per la fuga per Monaco di Baviera quando Antonio Pugliese è stato bloccato dai carabinieri. Ha mostrato un documento di identità ma la foto, per quanto somigliante, non era la sua ma quella del fratello.

Pugliese, 44enne di origini calabresi, è finito in manette, arrestato perché latitante dal dicembre dello scorso anno: aveva violato i domiciliari rendendosi irreperibile per oltre 300 giorni. Serrate le indagini, compiute anche con uno scrupoloso monitoraggio del web e con la preziosa collaborazione dei carabinieri di Cirò Marina, in provincia di Crotone. Trasferito al carcere di Poggioreale, dovrà scontare 4 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione per rapina aggravata, porto abusivo di armi ed evasione. Pugliese è il 16esimo latitante arrestato quest’anno.