Orrore a Roma: spara durante una riunione di condominio, 3 morti e 3 feriti

11 Dicembre 2022 14:55

Terrore a Roma dove un uomo di 57 anni, Claudio Campiti, ha ucciso tre donne e ferito altre tre persone durante una riunione di condominio in un bar nel quartiere romano di Fidene. Una delle persone presenti all’incontro ha descritto a “La Repubblica” quei momenti terribili: “rra la riunione di fine anno del condominio. A un certo momento quest’uomo, uno dei condomini di nome Claudio Campiti, è entrato, ha caricato la pistola e ha iniziato a sparare”. L’arma usata per uccidere sarebbe stata portata via questa mattina dal poligono di tiro.

“L’uomo era conosciuto da tutti, era un consorziato e in passato aveva fatto minacce verbali a tutti noi”. E’ quanto rimarca una consorziata presente alla riunione. “Ha sparato contro il consiglio di amministrazione del consorzio – ha aggiunto la testimone –. L’arma si è inceppata ad un certo punto ed è stato bloccato da alcuni consorziati che hanno anche sbloccato la porta. Io mi sono salvata perchè mi sono messa sotto il tavolo e sono riuscita ad uscire a carponi dalla sala”. Un’altra testimone racconta: “E’ entrato nella sala, ha chiuso la porta e ha urlato vi ammazzo tutti e ha cominciato a sparare”.