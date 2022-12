Roma: al Campidoglio la 7ª edizione del “Premio Roma”

20 Dicembre 2022 15:55

Giovedì 15 dicembre 2022, si è svolta presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio la 7ª edizione del “Premio Roma” allo sviluppo del Paese. Nato nel 2015 da un’idea di Ercole Pietro Pellicanò, il Premio, che è di portata nazionale ed internazionale, viene assegnato ogni anno a “Personalità del mondo dell’economia, delle scienze, del sociale e della cultura, particolarmente distintesi per i contributi dati alla crescita ed al prestigio del Paese”. Com’è nella tradizione delle precedenti edizioni, i premiati rappresentano al meglio il nostro Paese, in settori che vanno dall’economia, al sociale, alla cultura.

Il programma dell’edizione 2022 è stato:

Apertura

Ercole P. Pellicanò

Premio Speciale alla memoria di

Gianni Toniolo

ricordo di

Marcello Messori

Andrea Brandolini – Banca d’Italia

Premio Economia, Impresa e Sociale

Maria Rescigno

Professore ordinario Patologia Generale, Humanitas University- laudatio

Alberto Mantovani

Premio per la carriera

Gian Maria Gros-Pietro

Presidente Consiglio di Amministrazione, Intesa Sanpaolo – laudatio

Giuliano Amato

Premio Scienza, Cultura e Arte

Renzo Arbore

Artista

laudatio

Beniamino Quintieri

I Premiati hanno ricevuto il riconoscimento con le seguenti motivazioni:

Premio Speciale alla memoria di Gianni Toniolo

Il lascito intellettuale e umano, che Gianni Toniolo ha trasmesso agli studiosi di molte discipline (storia economica, economia, politica economica) negli ambiti accademici e istituzionali in cui ha operato, è prezioso. Tale lascito mette, infatti, in luce che lo “sguardo lungo” rispetto ai problemi attuali e del passato è la chiave essenziale per analisi approfondite, articolate e innovative. Per gli amici e i colleghi, le discussioni di politica economica e le future riflessioni sull’evoluzione delle istituzioni monetarie saranno più povere senza il suo contributo.

Premio Economia, Impresa e Sociale

Maria Rescigno

Per le sue ricerche pionieristiche che hanno contribuito a definire i meccanismi immunologici della mucosa intestinale e la loro interazione con il mondo microbico, il cosiddetto “microbioma”, e per l’impegno nel trasferimento alla società e al tessuto industriale del Paese.

Premio per la carriera

Gian Maria Gros-Pietro

Per il riconoscimento delle sue straordinarie capacità di economista e di esperto in management che gli hanno consentito di guidare imprese, pubbliche e private, e banche, portandole ad avanzate affermazioni. Cattedratico in economia dell’impresa e docente presso prestigiose Università, ha sviluppato intensi e proficui rapporti con primari Centri di Ricerca ed Associazioni di categoria, mettendo la sua esperienza al servizio della Società. La sua posizione, oggi, al vertice del più importante istituto bancario è garanzia di efficaci orientamenti del sistema in favore della famiglia e delle imprese.

Premio Scienza, Cultura e Arte

Renzo Arbore

Artista straordinario, versatile e creativo che ha raggiunto eccellenze in tutti i campi in cui si è cimentato. L’amore per la musica lo ha portato ad essere divulgatore e musicista egli stesso, facendosi promotore della tradizione italiana nel mondo. Innovatore antesignano di un nuovo modo di fare radio e televisione con programmi di straordinario successo, che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia dello spettacolo. Le capacità di ispiratore di idee sempre originali, unite alla abilità nello scoprire nuovi talenti ed ideare nuovi personaggi, hanno fatto sì che i suoi programmi, a distanza di anni, rimanessero impressi nei nostri ricordi più vivi.

Il Premio Roma allo sviluppo del Paese intende stimolare, con lo spirito ed i contenuti che lo contraddistinguono, un attivismo dell’ amministrazione capitolina e delle forze vive della città per cogliere le opportunità offerte dal PNRR, e dal Giubileo, esortandoli ad avere

ambizioni e visioni in vista dell’Expo 2030. Questo processo si riverbera naturalmente sull’ immagine e sulla crescita del Paese.

“Occorre- sostiene Ercole P. Pellicanò- impegno, determinazione, orgoglio, senso di responsabilità per riposizionare Roma tra le grandi capitali, da città ‘eterna meraviglia’, unica al mondo per cultura, collocazione storica, vocazione internazionale, contenitore, in sintesi,

di una ‘’grande bellezza’’. Il Premio, promosso dalla rivista Tempo Finanziario, ha visto, nelle edizioni precedenti, tra gli altri vincitori, alcune illustri personalità come il Premio Nobel Giorgio Parisi, Roberto Cingolani, Gigi Proietti, Emmanuele F.M. Emanuele, Vittorio Storaro, Francesco Starace”.

Giuria: Presidente Marcello Messori. Membri: Ercole Pietro Pellicanò, ideatore e coordinatore; Fabio Carniol, Giorgio Di Giorgio, Patrizia Grieco, Gaetano Miccichè, Enzo Moavero Milanesi, Beniamino Quintieri, Salvatore Rossi. Comitato dei Garanti: Presidente Giuliano Amato. Membri Innocenzo Cipolletta, Massimo Egidi, Franco Gallo.