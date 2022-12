Roccella Jonica: celebrata la tradizionale Messa di Santa Barbara | VIDEO

2 Dicembre 2022 14:35

In occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina militare, monsignor Francesco Oliva, vescovo della diocesi di Locri-Gerace, ha celebrato la Santa Messa a Roccella Jonica alla presenza delle massime autorità civili e militari. “Ringrazio la Guardia Costiera per il gran lavoro che sta facendo in un periodo storico in cui il Porto di Roccella è terra di approdo per numerosi migranti”, sottolinea Monsignor Oliva.