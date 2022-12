A Roccella Jonica il congresso regionale della Fillea Cgil Calabria | INTERVISTE

22 Dicembre 2022 13:46

Questa mattina congresso regionale a Roccella Jonica, presso l’ex Convento dei Minimi, della Fillea Cgil Calabria. A questo congresso, si è portato a compimento quella riforma organizzativa della Fillea che aveva mosso i primi passi 4 anni fa con la nascita della Fillea Area vasta di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, unificando le strutture di Castrovillari con quella di Cosenza, dando vita alla Fillea provinciale di Cosenza, e quella di Reggio Calabria/Locri e della Piana di Gioia Tauro dando vita alla Fillea Area Metropolitana di Reggio Calabria. Dopo i saluti del sindaco di Roccella, Vittorio Zito, è stato Simone Celebre, nella sua qualità di segretario generale uscente della Fillea Calabria, ad aprire i lavori con la sua relazione introduttiva. Dopo l’intervento del segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato, e quelli degli ospiti e dei delegati, i lavori congressuali sono stati conclusi dal segretario della Fillea Cgil Nazionale, Alessandro Genovesi.

“La scelta di celebrare il congresso regionale a Roccella Jonica non è stata casuale, ma una scelta – ha spiegato Simone Celebre – di un luogo che potesse trasmettere l’anima calabrese, fatta di accoglienza e Roccella rappresenta tutto questo. Un lembo di Calabria che incarna tutto l’essere e il sentire delle donne e degli uomini di Calabria. Non passa giorno che questa comunità – ha tenuto a evidenziare il segretario generale uscente della Fillea Cgil Calabria – non sia chiamata a fare i conti con le emergenze degli sbarchi e ogni giorno questa comunità sa trasformare l’emergenza in calore, ciascuno con quel che può ma tutti con l’unico obiettivo di offrire aiuto e dare sostegno, Roccella, tra le tante bellezze che esprime, significa convivenza con quanti bussano alle sue porte e a quelle della Calabria, che siano del nord Africa o dell’est Europa, questa terra ha saputo farsi raccoglitore di esperienze ma anche di dolore. Roccella è il volto bello della Calabria, quello più vero”, conclude Celebre.